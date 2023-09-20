شكرا لقرائتكم خبر عن «دله الصحية» تقرر شراء 3.92% من أسهمها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية شراء أسهمها حتى عدد 3.826.189 سهم، بما يعادل نسبة 3.917 % من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتغطية عمليات المبادلة المستقبلية –إن تم- مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل.

وأضافت أن عدد الأسهم المقرر شرائها 3826189 سهما، مشيرة إلى أن تمويل عملية الشراء سيكون من الموارد الذاتية للشركة.

ونوهت بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وأضافت أنه سيتم استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.