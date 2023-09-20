شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك المركزية الكبرى على وشك الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرى اقتصاديون في الوقت الحالي أن البنوك المركزية في بعض أكبر الاقتصادات في العالم قد وصلت أو على وشك الوصول إلى أعلى مستوى يمكن أن تطبقه لأسعار الفائدة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وأشار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أن مجلس محافظيه يشعر أن أسعار الفائدة ربما وصلت إلى مرحلة متقدمة.

البنك المركزي الأوروبي

وبعد مداولات طويلة حول توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي وما ينبغي أن تعنيه هذه التوقعات بالنسبة للسياسة النقدية، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4%.

وفي حين أن البيان المصاحب له لم يستبعد بأي حال من الأحوال المزيد من الارتفاعات بشكل كامل، إلا أنه قال إن أسعار الفائدة أصبحت عند مستويات ”إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، فسوف تساهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف”.

توقعات قاتمة

تظل توقعات التضخم في الأمد القريب قاتمة، ومن المتوقع أن تلحق الضرر بالأسر بشدة.

وتشير توقعات الاقتصاد الكلي للبنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو إلى أنه سيبلغ متوسط التضخم 5.6% هذا العام بأكثر من التوقعات السابقة البالغة 5.4% و3.2% العام المقبل من التوقعات السابقة البالغة 3%.

التوقعات عام 2025

لكن التوقعات لعام 2025 تم تخفيضها من 2.2% إلى 2.1%. وقال الاقتصاديون أمثال هولجر شميدنج من شركة "بيرينبيرج" :"إن وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا الآن سيكون القرار الصحيح من البنك المركزي الأوروبي". بينما ذكر محللون في دويتشه بنك، إنهم لا يتوقعون حدوث أي تخفيضات قبل سبتمبر 2024 مما يعني توقفًا لمدة 12 شهرًا عند 4٪.

ارتفاع النفط

ومع ذلك، لا تزال هناك معوقات ومن بينها احتمال ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام مؤخرًا إلى أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر، مما قد يؤثر على تكاليف السلع وتوقعات التضخم في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال رافائيل ثوين، رئيس استراتيجيات أسواق رأس المال في تيكيهاو كابيتال، إنه على الرغم من الإجماع حول نهاية دورة رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، ”لا يزال هناك سيناريو بديل وأقل تفاؤلا ممكنا، فالتضخم قوي ومرن بشكل مدهش ويبدو أنه هيكلي”.

الاحتياطي الفيدرالي

وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي أن المزيد من الارتفاعات مطروحة على الطاولة، وأن البنك المركزي يشعر بقلق عميق بشأن التضخم الذي يشهد تسارعًا جديدًا إذا تحسنت الظروف المالية. وفي توقعاتها لشهر يونيو، والتي من المرجح أن يتم تنقيحها في توقعات محدثة هذا الأسبوع، لم تشهد وصول التضخم إلى 2.1٪ حتى عام 2025. لكن الأسواق شبه متأكدة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر وهي منقسمة حول ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين توقع 20% منهم واحداً على الأقل.