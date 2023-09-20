شكرا لقرائتكم خبر عن «فاديكو» توزع 1.7 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 سيبتمبر 2023 م بتوزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول لعام 2023م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن إجمالي المبلغ الموزع 1.790 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة 1.410 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.27 ريال، في حين تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.70%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية سيكون 27 سبتمبر الحالي، وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.