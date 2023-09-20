“1.7 مليار” للأطعمة والمشروبات بـ”أسبوع”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تجاوز إنفاق سكان المملكة 11.18 مليار ريال عبر نقاط البيع، من خلال أكثر من 181.8 مليون عملية، تصدرتها الأطعمة والمشروبات.

وأوضح البنك المركزي السعودي “ساما”، خلال نشرته الأسبوعية لنقط البيع، أن حجم الإنفاق على الملابس والأحذية بلغ أكثر من 590.7 مليون ريال، و331.8 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و155.3 مليون ريال على التعليم، فيما بلغ الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية أكثر من 222.7 مليون ريال.

وأنفق المستهلكون أكثر من 781.4 مليون ريال في محطات الوقود، و778.4 مليون في الصحة، و300.4 مليون في الأثاث، و243.2 مليون في الفنادق، فيما بلغ الإنفاق على المنافع العامة 114.2 مليون ريال.

وبلغ حجم إنفاق المستهلكين على المجوهرات نحو 184.2 مليون ريال، و1.2 مليار في السلع والخدمات المتنوعة، و250.4 مليون ريال على الترفيه والثقافة، فيما بلغ حجم الإنفاق في المطاعم والمقاهي 1.6 مليار ريال، وأكثر من 1.7 مليار ريال في الأطعمة والمشروبات، ونحو82.2 مليون ريال على الاتصالات.

كما أنفق المستهلكون أكثر من 680.5 مليون ريال في النقل، في حين بلغ إجمالي الإنفاق في العمليات الأخرى 1.8 مليار ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، تصدرت الرياض الإنفاق بأكثر من 3.7 مليار ريال، وبلغ الإنفاق نحو 425.7 مليون ريال في مكة المكرمة، و422.3 مليون ريال في المدينة المنورة، و1.6 مليار ريال في جدة.