شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مليارات ريال.. التبادل التجاري بين السعودية وجيبوتي في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، أغاريد عبدالجواد: إن التبادل التجاري بين السعودية و جيبوتي ارتفع في العام الماضي بنسبة 33.1%، فيما زادت صادرات المملكة إلى جيبوتي لـ9 مليارات ريال، مقابل 6.8 مليار في 2021، و1.6 مليار في 2018، مشيرة إلى أن جيبوتي تأتي في المرتبة الـ30 بين الدول التي صدرت إليها السعودية في 2022.

جاء ذلك خلال لقاء رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية مع أعضاء الوفد الجيبوتي الذي يزور السعودية حاليا، واستضافته غرفة الشرقية، أمس.

تنمية التبادل التجاري والاستثماري

أضافت أغاريد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجيبوتي مدعمة بعدد من الاتفاقيات، وفى مقدِّمتها برنامج التعاون في المجال التجاري والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات، وتبادل الخبـرات والمعلومات في عدد من المجالات، مشيرة إلى البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية متينة ووطيدة، وتتميز بالتطور والنمو في شتى المجالات.

وتابعت: «نظرًا لما تتميـز به جمهورية جيبوتي الشقيقة من موقع إستراتيجي متميـز بين طرق التجارة في الشرق والغرب، وباعتبارها بوابة كبيـرة لسوق أفريقيا وما تمتاز به بلادنا من اقتصاد قوي ينمو بشكل مطرد وفقًا لرؤية طموحة، فإن ثمة آفاقا استثمارية جديدة تتفتح أمام رجال الأعمال في كلا البلدين، وفرصًا عديدة للارتقاء بحجم التجارة وإقامة المشاريع اللوجستية المشتركة وزيادة الشراكات الاستثمارية على أنواعها».

فرص عديدة للاستثمار المشترك

وخلال اللقاء أشار المشاركون إلى عمق العلاقات بين السعودية وجيبوتي لا سيما في الجانب الاقتصادي، والتأكيد على أهمية التواصل لتعزيز وتمتين هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، خاصة وأن آفاقا واسعة وفرصا عديدة للاستثمار المشترك تم رصدها والإشارة لها خلال اللقاء

وشهد اللقاء الذي عقد بالمركز الرئيس للغرفة بالدمام تمثيلا رسميا من كلا الجانبين، يتمثل في كل من عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية أغاريد عبدالجواد، والسفير فوق العادة والمفوّض لجمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، ورئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أبو بكر حدّي، ووكيل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية وتطوير القطاع د.منصور التركي، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال وسيدّات الأعمال.

وقال الحضور: إن الوقت الحالي فرصة ثمينة لعلاقات أعمق وتبادل تجاري أوسع، وذلك بالنظر لما يحمله قادة البلدين من طموحات مشتركة تؤكد التعاون وتبادل التجارب والخبرات والاستثمارات، بناء على معطيات البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة لذلك لدى الطرفين.

فرص استثمارية بالموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي

واستعرض الحضور الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين عبر عروض مرئية لهذا الغرض، من قبل بنك التصدير والاستيراد السعودي، وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، كما قدّم الوفد الجيبوتي عددا من العروض المرئية حول الفرص الاستثمارية في الموانيء والمناطق الحرة بجيبوتي.

وجرى خلال اللقاء حوار مفتوح حول آليات التعاون بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.