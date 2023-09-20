شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بتعاملات جلسة الأربعاء بضغوط مبيعات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.342 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 19797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 23877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8286 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 3799 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5623 نقطة.