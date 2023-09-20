شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق 1930 دولاراً للأونصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين أحدث التصريحات والتوقعات بخصوص أسعار الفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.09 دولار للأوقية (الأونصة) لتظل دون أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر/ أيلول والذي سجلته الثلاثاء، وتراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1951.10 دولار للأوقية.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك «يو.بي.إس»: «ستظل أسعار الذهب في نطاق التداول على المدى القصير». وتوقع أن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بنهجه المعتمد على البيانات، مشيراً إلى أن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثّبت مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكنهم سيشيرون أيضاً في توقعات اقتصادية جديدة إلى ما إذا كانت الحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر قبل نهاية العام لا تزال مستمرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.25 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2% إلى 941.03 دولار. وزاد البلاديوم 1.3% إلى 1276.22 دولار. (رويترز)