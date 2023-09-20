شكرا لقرائتكم خبر عن مركز إكسبو الشارقة يستعد لإطلاق «معرض الساعات والمجوهرات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مركز إكسبو الشارقة، استكمال استعداداته لإطلاق النسخة الـ 52 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي يقام خلال الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة ما يزيد على 500 عارض محلي وعالمي.

وتنطلق الدورة الجديدة للمعرض، بحضور نخبة من كبار المتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات، التي تعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024 على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، بمشاركات دول كثيرة، أبرزها الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، ودولة الإمارات، والسعودية، والبحرين، ولبنان.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الاستعدادات لانطلاق الحدث، الذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أخذت بالحسبان المشاركة الواسعة من نخبة العارضين محلياً ودولياً، والتي يتوقع أن تستقطب أعداداً متزايدة من الجمهور المهتم بالاطلاع على أحدث التصاميم العالمية في هذه الصناعة، ومستجدات قطاع المجوهرات الفاخرة والساعات والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية.

وأشار المدفع إلى أن المعرض يرسخ تميزه المستمر في تقديم عرض فريد لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم، تحت سقف واحد، ووسط مشاركة أسماء محلية وعالمية كبيرة في هذا القطاع، مشيراً إلى أنه يعد واحداً من أهم الفعاليات التي ينظمها «إكسبو الشارقة» ويحرص على تطويرها ونموها، وسط اهتمام متزايد من الجمهور على زيارة الحدث واقتناء مجموعات متميزة من المجوهرات والساعات الثمينة.