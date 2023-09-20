شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف اقتصادية تحاصر منطقة اليورو حتى نهاية 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تغيرت توقعات منطقة اليورو بالنسبة لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي حول العالم خلال عام 2023 بشكل كبير. ووضع البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدة قياسية في وقت تقول المفوضية الأوروبية إن نمو المنطقة سيكون أقل مما كان متوقعًا في السابق هذا العام بعد النشاط الاقتصادي "الضعيف" في الفترة من يناير إلى يونيو، وفق ما ذكرت منصة "وورلد إيكونوميك فورم".

رفع مستوى الفائدة

قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% ما يجعلها الزيادة العاشرة خلال 14 شهرًا في خطوة يأمل أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف المتمثل بحدود 2%.

توقعات التضخم

تقول المفوضية الأوروبية إن التضخم بلغ 5.3% في يوليو لكنها تتوقع أن يبلغ متوسطه 6.5% هذا العام. ورفعت توقعاتها للتضخم لعام 2024 إلى 3.2%، من 3.1% في وقت سابق من هذا العام. وعدلت المفوضية أيضًا توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 لمنطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.8٪. وخفض البنك الأوروبي توقعاته لعام 2024 بمقدار 0.3 نقطة إلى 1.4%، قائلًا إنه من المتوقع أن يستمر زخم النمو الأضعف مع تأثير السياسة النقدية المتشددة على النشاط الاقتصادي. وتقول المفوضية إن المخاطر المتزايدة المحيطة بأزمة المناخ تؤثر أيضًا على التوقعات.

حرائق أوروبا

اجتاحت حرائق الغابات جنوب أوروبا هذا الصيف، وتشكل الحرارة الشديدة تهديدًا كبيرًا لصناعة السفر في القارة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار. يشكل السفر والسياحة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا .

رياح معاكسة

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني: "إن الرياح المعاكسة التي تواجه اقتصاداتنا هذا العام أدت إلى زخم نمو أضعف مما توقعنا في الربيع. إن التضخم آخذ في الانخفاض ولكن بسرعات متفاوتة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتستمر حرب روسيا ضد أوكرانيا في التسبب ليس فقط في معاناة إنسانية بل أيضا في الاضطراب الاقتصادي".

تقلبات اقتصادية في العام المقبل

من المرجح بشدة أن يشهد العام المقبل 2024 تقلبات اقتصادية وستكون العوامل السياسية أحد الأسباب الرئيسية وفقاً لتوقعات كبار الاقتصاديين الجديدة الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي " وورلد إيكونوميك فورم". ويعتقد تسعة من كل عشرة من كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع في تقرير وورلد إيكونوميك فورم أن السياسية ستزعزع استقرار الاقتصاد العالمي. ويمكن للسياسة الداخلية أيضًا أن تثير التقلبات الاقتصادية وفقًا لـ 79% من المشاركين ومن المرجح أن تكون الدورة الانتخابية الأمريكية الوشيكة هي الدافع وراء هذا.

ضعف اقتصادي

ونتيجة لذلك، يعتقد 61% من كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن الاقتصاد العالمي سوف يضعف في العام المقبل. ولكن هناك تفاؤل عندما يتعلق الأمر بالتضخم، حيث يعتقد 86% من كبار الاقتصاديين أن أسوأ ما في موجة التضخم العالمية سوف ينحسر في غضون عام واحد.

توقعات الاقتصاد العالمي

ولكن الصورة تختلف في مختلف أنحاء العالم، حيث يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تتجه نحو تضخم معتدل في حين من المتوقع أن تواجه أوروبا تضخماً مرتفعاً. وتعني الضغوط الانكماشية في الصين أن 81% من كبار الاقتصاديين يتوقعون انخفاض التضخم أو انخفاضه الشديد في البلاد هذا العام. ومع ذلك، يُنظر إلى آسيا على أنها تتمتع بأقوى توقعات النمو، حيث يتوقع 92% من المشاركين أن تسجل جنوب آسيا نمواً معتدلاً أو قوياً هذا العام.

أهداف الأمم المتحدة

لكن الآمال في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي في عام 2030 أصبحت مهددة بسبب الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. ويعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين أن التوترات السياسية ستعيق التقدم نحو أهداف التنمية العالمية في السنوات الثلاث المقبلة، في حين يتوقع 59% أن يكون للظروف المالية الأكثر صرامة نفس التأثير.