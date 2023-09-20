شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الحكومة حريصة على دعم القطاع العقارى لدوره فى تنشيط الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم أولى فعاليات النسخة الثانية عشر من معرض سيتى سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وأفريقيا، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستمر حتى 23 سبتمبر بمركز مصر الدولى للمعارض بالقاهرة الجديدة.

يشارك فى معرض سيتى سكيب 2023 أكثر من 70 عارضًا، ويضم عدد كبير من المشروعات العقارية ذات التصاميم المعمارية العالمية الحديثة. ويقدم المعرض فرصة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات فى مجال العقارات بين كل المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجى، بما يسهم فى رسم مستقبل خريطة العقارات فى مصر، ويعمل على تحفيز فرص الاستثمار محليًا وعالميًا.

وأفتتح الدكتوروليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، معرض سيتى سكيب مصر 2023، وأكد خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقارى يلعب دورًا مهمًا فى الاقتصاد الوطنى، ويسهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى، ويوفر فرص عمل للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد والصناعة.

وقال: أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات والتسهيلات التى ساهمت فى تنشيط القطاع العقارى ومَكنت المطورين العقاريين من توسيع وزيادة استثماراتهم، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للاستثمارات المختلفة فى كافة القطاعات.

كما أضاف: "يلعب معرض سيتى سكيب دورًا مهمًا فى المساهمة فى تدفق الاستثمارات فى القطاع العقارى، ونمو الطلب على تملك العقارات بغرض السكن أو الاستثمار، وكذلك الاطلاع على تطورات القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية، وأن المعرض يعد منصة مثالية لعرض المشروعات العقارية الجديدة، بالإضافة إلى توفير مجالًا للتواصل المباشر بين المواطنين الراغبين فى شراء عقار والمطورين العقاريين، مما يسهل عملية التفاوض وعقد الصفقات المختلفة".

ولفت إلى أن المعرض يعد فرصة أيضًا للاطلاع على التقنيات المتطورة التى تقود القطاع العقارى، بما فى ذلك أحدث اتجاهات التصميم والهندسة والبناء، بالإضافة إلى التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعى وغيرها، والتى تسهم فى تحفيز فرص الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.

وأوضح أن منصة Cityscape Talks 2023، التى يتم تنظيمها على مدار أيام المعرض وتضم خبراء من قطاع العقارات والقطاعات الحكومية والمستثمرين وصناع القرار، سيكون لها دورًا مهمًا فى مناقشة مستقبل القطاع، حيث من المقرر أن تعطى نظرة ثاقبة حول أهم التطورات فى القطاعين العام والخاص، وآفاق الاستثمار المستقبلية، وخيارات التمويل، والرهون العقارية، والاستدامة فى القطاع العقارى، وتناقش العديد من الموضوعات المهمة، مثل دور الحكومة المصرية فى دعم القطاع العقارى، وآفاق الاستثمار فى القطاع، وخيارات التمويل المتاحة للمطورين العقاريين، ودور البنوك فى التمويلات المختلفة وتفضيلات المستثمرين.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضورًا كبيرًا من المستثمرين والمطورين العقاريين والعملاء والجمهور، حيث يعد المعرض بمثابة منصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات فى مجال العقارات بين كل المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجى، والذى يسهم فى دعم ونمو هذا القطاع الحيوى وتحفيز الاستثمارات فيه. وتتضمن فعاليات المعرض منصة Cityscape Talks لمناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.