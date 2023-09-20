شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى سكيب.. كبار المطورين العقاريين يكشفون خططهم الاستثمارية فى أقوى ملحق عقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات معرض سيتى سكيب العقارى، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بمشاركة كبرى الشركات العقارية فى مصر والوطن العربى.

ويعد معرض سيتى سكيب مصر 2023، أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وأفريقيا، وذلك برعاية وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، ويعد معرض سيتى سكيب من أهم وأكبر المنصات العقارية التى تستهدف توفير لقاءات مختلفة بين أكبر المستثمرين والمطورين العاملين فى القطاع العقارى بمصر والمنطقة، مع العملاء الباحثين عن فرص حقيقية للاستثمار أو السكن وذلك تحت سقف واحد.

ويتيح المعرض العديد من الفرص تشمل التواصل مع كبار المؤثرين فى الصناعة، وتبادل الأفكار، واكتساب رؤى قيمة حول الاتجاهات العقارية العالمية.

كما ساهم معرض سيتى سكيب على مدار 12 عاما ونجح فى تعزيز نمو قطاع العقارات فى المنطقة، بدعم من القطاعين العام والخاص، ليصبح واحدا من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة والتى تضم مصر، والسعودية، والبحرين، وقطر، وتمكن من ربط المستثمرين والمطورين بفرص فريدة فى المنطقة.

يشارك فى المعرض أكثر من 70 عارضا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع فى 4 صالات عرض، تضم مئات المشروعات مع تقديم باقات متنوعة من العروض والخصومات وخطط الدفع الحصرية، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر، وبحضور ومشاركة قوية من كل الجهات والمؤسسات، وتتضمن فعاليات المعرض تنظيم محادثات سيتى سكيب، التى تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.

ورغم كل التحديات التى يواجهها القطاع العقارى منذ أواخر عام 2018 وحتى الآن، فإنه يعد القطاع الوحيد الذى حقق نسبة نمو مرتفعة بالمقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وما زال يمثل قاطرة الاقتصاد المصرى، وفى هذا العدد نرصد لكم أبرز التحديات التى يواجهها القطاع العقارى فى عام 2023، وعدد الشركات المتوقع خروجها من السوق العقارى المصرى بسبب الملاءة المالية وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجات ومطالب العملاء، وكذلك نسب المبيعات المستهدفة خلال عام 2023، والبدائل التى تلجأ إليها هذه الشركات لتعويض المعارض العقارية التى تم إرجاؤها بسبب فيروس كورونا، فضلا عن الاستثمارات المتوقع ضخها خلال العام المقبل.

وفى هذا العدد، نرصد لكم خطط المطورين العقاريين المستقبلية ورؤيتهم لعام 2023، وأبرز المشروعات المقرر الإعلان عنها خلال العام المقبل، وكذلك خطط تسليم المشروعات.

ويتوقع المطورون أن يحمل عام 2024 محفزات استثمار محلى وأجنبى فى قطاع العقارات فى مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنمو الإيجابى الذى يسجله القطاع.

وأكد المشاركون فى المعرض، أن العاصمة الإدارية والمشروعات القومية سبب رئيسى فى النهضة الاقتصادية، التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، خاصة بعد تولى الرئيس السيسى حكم البلاد، وبدء تنفيذ المشروعات القومية، خاصة العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع.

وينشر الخليج 365 خطط كبرى الشركات العربية المصرية والعربية، فى السوق العقارى المصرى، وأبرز الاستثمارات المقرر ضخها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المطورون أن السوق العقارى المصرى هو الأفضل فى المنطقة، وما زال يتمتع بالمزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة بعد نجاحه فى التغلب على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا.