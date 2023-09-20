شكرا لقرائتكم خبر عن عروض غير مسبوقة من «IGI Developments» لعملائها بمعرض سيتى سكيب مصر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

تشارك «IGI Developments» الشركة الرائدة فى مجال تطوير العقارات فائقة الجودة بمعرض «سيتى سكيب مصر 2023» بنسخته الثانية عشر بمجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والخدمية بمختلف مشروعاتها المتميزة ومنها مشروع «أشجار سيتى» بمنطقة السادس من أكتوبر، وتقدم الشركة العديد من العروض والتسهيلات للعملاء خلال معرض سيتى سكيب وذلك على مدار أيامه فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية.

وشركة «IGI Developments» من أولى الشركات التى ساهمت فى نشر مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة فى السوق المصرية فى منتصف تسعينيات القرن الماضى وكان لها دورا كبيرا بفضل مشروعاتها المميزة فى تنمية المدن الجديدة وجذب الكتل السكانية إليها مثل «جاردينيا بارك» فى عام 1994 وكذلك «حى الأشجار» فى عام 1997 والذى يعد أشهر مشروعات مدينة السادس من أكتوبر يليها «جاردينيا باركII»، و«جاردينيا سبرينجز»، و«أشجار هايتس» و«أشجار سيتى».

واعتمادا على خبراتها الطويلة، حرصت «IGI Developments» على وجود علاقة مستمرة مع عملائها، وذلك من خلال التواصل معهم بشكل مباشر وغير مباشر، والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، من هنا جاء حرص الشركة على المشاركة بالفعاليات والنشاطات التى تتيح لها الفرصة لذلك، ومن بينها المعارض العقارية الكبرى التى تقام داخل مصر وخارجها، خاصة معرض «سيتى سكيب مصر» المعرض العقارى الأهم والأكبر والذى يجذب كبريات الشركات العقارية للمشاركة به، ويضم فى نسخته لهذا العام أكثر من 70 شركة عارضة.

فى ذلك السياق، أعرب المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» عن حماسه للمشاركة بمعرض سيتى سكيب مصر وقال: «مشاركتنا فى سيتى سكيب مصر ليست الأولى، حيث تواجدت «IGI Developments» بالمعرض العام الماضى، وتمكنا بالفعل من تحقيق مبيعات ملفتة، من خلال مجموعة من العروض المتميزة والأسعار التنافسية التى أشاد بها الكثير من العملاء، وهذا العام كنا حريصين تماما على المشاركة بسيتى سكيب مصر كجزء من خطة تسويقية طرحتها الشركة خلال العام الجارى 2023 للترويج لمنتجاتها العقارية داخل وخارج مصر، فنحن بصدد المشاركة فى معرض Nile Expo المقام بكل من جدة والرياض خلال شهر نوفمبر المقبل حيث أن 15% من عملاء «IGI Developments» غير مصريين، وكذلك تتم دراسة المشاركة بمعارض خارجية أخرى مثل سيتى سكيب قطر، وغيرها من معارض بسوق دولة الإمارات.



المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة «IGI Developments»

وأضاف المهندس شريف مصطفى: «الوحدات التى سنقوم بطرحها خلال «سيتى سكيب مصر» تتنوع بين ما هو تحت الإنشاء وماهو جاهز للاستلام فنحن نهتم جدا بعدم طرح أى وحدات للبيع أو التسويق لم يتم البدء فى التنفيذ الفعلى لها أو لم يتم التعاقد على تنفيذها مع شركات المقاولات التى نتعامل معها والتى يتم اختيارها بعناية فائقة وذلك لضمان وضع التسعير المناسب الذى يضمن كل حقوق العملاء التعاقدية ويُمَكِن الشركة من الوفاء بالتزامها وتفادى أى معوقات قد تضر بعلاقة الشركة بعملائها فضلا عن تقديم منتجات عقارية بجودة عالية تتوافر بها كل مقومات الاستثمار الناجح لهم».

أما عن أسعار الوحدات فهى تبدأ من 1.7 مليون جنيه مصرى بالتقسيط على 8 سنوات، وهى أسعار تنافسية جدا.

وتابع: «نواصل تحقيق مبيعات جيدة ونجحنا بالفعل منذ بداية العام وحتى الآن فى تحقيق مبيعات وصلت إلى أكثر من 700 عملية بيعية، هذا ومن المتوقع ألا تقل مبيعات الشركة بنهاية هذا العام عن 1.000 عملية بيعية، ونشير فى ذلك الصدد أن 25% من مبيعات «IGI Developments» بناء على ترشيحات عملاء سابقين بما يعكس جودة مشروعات الشركة والحرص على خدمات ما بعد البيع، وبالتزامن مع ذلك نستهدف الوصول إلى تسليم 1.000 وحدة أخرى بنهاية العام، فنحن نسعى إلى تسخير كل طاقتنا من أجل إرضاء عملائنا وكسب ثقتهم الدائمة».

وتتسم مشروعات «IGI Developments» بالتميز من حيث الموقع والمنتج المقدم فـ«أشجار سيتى» موقعه استراتيجى بالقرب من طريق الواحات والطريق الدائرى وطريق الفيوم وطريق دهشور، ويمتد على مساحة 148 فدانا، وتم إبرام تعاقد جديد مع شركة«Solid» بقيمة نصف مليار جنيه لتنفيذ مرحلة جديدة به.

وأشجار هايتس» يشمل مساحات متنوعة للفيلات، ومؤخرًا طرحت الشركة بمشروع «أشجار هايتس» شققا باسم Skyla، بوحدات تشمل غرفة واحدة وحتى 4 غرف نوم وتبدأ مساحاتها من 65 وحتى 205 امتار، وتقوم شركة «GDG» بأعمال تصميم البنية التحتية به وشركة Profilers تقوم بأعمال التصميمات المعمارية الخاصة بمشروع أشجار هايتس.

«IGI Developments» تتوسع فى مشروعاتها وتطلق أول مشروعاتها التجارية والإدارية City Central

وتستعد شركة «IGI Developments» لتنفيذ مشروعات تجارية وإدارية بجانب مشروعاتها السكنية، وقال المهندس شريف مصطفى أنه يتصدر تلك المشروعات مشروع City Central بمشروع «أشجار سيتى» وتم تلقى عدد كبير من استمارات إبداء الرغبة خاصة بالعيادات به والتى ستساهم بتقديم خدمات طبية لأكثر من 4000 أسرة بنهاية المشروع.

وأضاف أن الشركة لديها حافظة أراض للمشروعات غير السكنية بحوالى 350 ألف متر مربع، فبالإضافة إلى City Central، بدأت «IGI Developments»، فى إعداد التصميمات الخاصة بمشروع تجارى وإدارى على مساحة 11 ألف متر بمشروع «جاردينيا بارك II» على وصلة دهشور مباشرة والتى تعد من أكثر المواقع تميزا بمدينة السادس من أكتوبر وتم التعاقد مع كبرى شركات الاستشارات التسويقية والهندسية لتنفيذه ومنها شركة «The Board Consulting» لوضع الاستراتيجية الخاصة به وكذلك وشركة MOD للتصميمات الهندسية للمشروع.

وأما عن التوسعات فى المشروعات السكنية، فضمن خطة «IGI Developments» مشروع على مساحة 540 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة.



IGI Developments

وأفاد المهندس شريف مصطفى، أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة وذلك لتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى متكامل والموافقة تخص المرحلة الأولى حتى الآن ويتم إعداد التصور الخاص بالمشروع والذى ستحرص الشركة على مراعاة طرازه الخاص الذى يعتمد على المساحات الخضراء والطبيعة فالمشروع يضم أكثر من 60 ألف شجرة زيتون وعنب مزروعة منذ 25 عاما وستقوم الشركة بالحفاظ على تلك الأشجار واستخدامها كجزء من الـlandscape بالمشروع فى إطار حرصها على الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

وأوضح أن الشركة ستضيف العديد من التقنيات المستدامة بالمشروع من بينها إنشاء محطات معالجة مياه وإنتاج طاقة شمسية واستخدام مواد البناء المستدامة وستراعى تصميمات الوحدات إتاحة التمتع بالاضاءة الطبيعية لأطول فترة ممكنة مع استخدام آليات لتقليل الحرارة بما يضمن بيئة صحية ومستدامة.

كما تم إنشاء شركة مستقلة ومنشقة من شركة «IGI Developments»، باسم «IGI Sports Management» لتطوير وبناء الأندية من ضمن خطتها للتوسع.

وستقوم الشركة الجديدة بإدارة الأندية التى تقع بمشروعات الشركة حاليا، وعلى أن يتم توسيع نطاق أعمالها ببناء وإدارة نواد أخرى. أما النوادى التى تديرها وتطورها حاليا فهما نادى حى الأشجار ليشمل مناطق خدمية مثل ناد اجتماعى ومنافذ تجارية وغيرها لخدمة مرتادى النادى، ونادى أشجار سيتى.

كما تم التعاقد مع شركة «Scope» لتطوير نادى حى الأشجار وكذلك للعمل على تصميم نادى أشجار سيتى بشكل يضمن الاستمتاع الأمثل للخدمات المقدمة به.

تحقق شركة «IGI Developments» أعلى العوائد الإستثمارية على مشروعاتها نتيجة لتاريخ مؤسسيها الذى يتخطى الـ 80 عاما من النجاح والتنمية والمصداقية.

تمتلك شركة «IGI Developments» تاريخا قويا حيث تعد امتدادا لخبرات «الشركة القابضة الدولية للاستثمارات المالية «IGI و«عائلة شتا» التى يعود تاريخ عملها إلى عام 1942، وقامت بتنفيذ مشروعات متنوعة فى قطاعات مختلفة مثل النسيج والأغذية والصناعة والإسكان والبترول والإنشاءات.

للحجز الفورى من خلال جهاز المدينة المختص.. «الإسكان» تضع آلية جديدة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات «سكن مصر - جنة» بالمدن الجديدة للحجز الفورى من خلال جهاز المدينة المختص.. «الإسكان» تضع آلية جديدة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات «سكن مصر - جنة» بالمدن الجديدة صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات «الإسكان المتميز - سكن مصر - جنة» بمدن «رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - ناصر غرب أسيوط - غرب قنا - ملوى الجديدة»، للحجز الفورى من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

عاصم الجزار وزير الاسكان وأوضح وزير الإسكان، أن شروط الطرح كالتالى، أن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف، وألا تقل سنه عن 21 عاما عند التقديم، ويجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، وفى حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهما، ويتم التعامل طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير، ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات التى سيتم الإعلان عنها، ويتم تقييم الموقف كل 6 أشهر لقياس مستوى الإقبال واتخاذ اللازم وفقا لمتطلبات السوق والعملاء. ولفت المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أن المعاملة المالية كما يلى، سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه «لوحدات الإسكان المتميز»، و50 ألف جنيه «لوحدات سكن مصر»، و100 ألف جنيه «لوحدات جنة»، ويتم استكمال سداد 10 % بالإضافة إلى «1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء» من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5 % وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة «3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات»، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة فى البنك المركزى المصرى وقت الطرح بالإضافة إلى «2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل»، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام. وأوضح غنيم، أن إجراءات الطرح والتخصيص تتم على النحو التالى، يقوم جهاز المدينة بعمل إعلان عن توافر وحدات سكنية للحجز الفورى، ويتم وضعه فى لوحة الإعلانات بمركز خدمة المواطنين، وعلى الصفحة الرسمية لجهاز المدينة بمواقع التواصل الاجتماعى، وكذا الإعلان فى الجرائد الرسمية حسب طبيعة الطرح ومقتضياته، ويتم إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين «عقارى - فنى - مالى - قانونى»، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين فى تخصيص وحدات سكنية، مرفق بها استمارة الحجز محدد بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر، ويتم إعطاء العميل خطاب موجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز، مضاف إليه مصاريف دراسة الطلب، طبقا لكراسة الشروط، ثم يقوم العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفق بها إيصال سداد جدية الحجز، على أن تكون الأولوية فى التخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية. وأضاف: تقوم اللجنة الفرعية بفرز وتفريغ الطلبات المقدمة على كل وحدة سكنية، وإجراء القرعة فى حالة التزاحم، ورفع توصياتها للجنة الرئيسية التى تشكل باعتماد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية ورئاسته وأعضاء من القطاعات المختصة «عقارى فنى ـ مالى قانونى - الخ» لمراجعة إجراءات التخصيص وتوصيات اللجنة الفرعية بالجهاز، والبت فيها طبقا لكراسة الشروط وأحكام اللائحة العقارية، وإصدار التوصيات على التخصيص، على أن يتم اعتماد توصيات اللجنة من اللجنة العقارية الرئيسية، وإصدار قرار التخصيص، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الإجراءات ومخاطبة العميل لاستكمال مقدم الحجز خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالموافقة طبقا للمعاملة المالية.

المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية: التركيز على الارتفاع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتنا أولوية لـ«إنرشيا» خلال الفترة الراهنة

الحصول على القرار الوزارى وتوقيع عقود مقاولات جديدة يعززان قوة مشروع «چيفيرا».. التعاقد مع شركتى «داركو للمقاولات» و«مودرن إنتريورز» لتنفيذ أعمال جديدة بمشروع «چيفيرا» بقيمة 450 مليون جنيه الحصول على القرار الوزارى وتوقيع عقود مقاولات جديدة يعززان قوة مشروع «چيفيرا».. التعاقد مع شركتى «داركو للمقاولات» و«مودرن إنتريورز» لتنفيذ أعمال جديدة بمشروع «چيفيرا» بقيمة 450 مليون جنيه

أكد المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن التركيز على التنفيذ فى مشروعات الشركة القائمة يعد أولوية أساسية خلال الفترة الراهنة، حيث وضعت الشركة خطة استثمارية قوية للعام الجارى لتحقيق خطة التسليمات المحددة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تسليم 650 وحدة بمشروعاتها خلال 2023، منها 300 وحدة فى مشروع «چيفيرا». وأضاف فى حوار خاص، أن مشروع «چيفيرا» هو أكبر مشروعات الشركة بمساحة إجمالية تبلغ 5.4 مليون متر مربع، ويضم المشروع وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التى تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.

المنهدس أحمد العدوي ولفت إلى أن الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع «چيفيرا» بعدما وقعت العقود النهائية الخاصة بأراضى المشروع فى أعقاب نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى خطوة تعطى المشروع المزيد من المرونة والكفاءة فى المخطط التفصيلى للمشروع، والمزيد من تنوع الخدمات داخله. وتابع أن المشروع يضم 3 فنادق بإجمالى 400 غرفة تقريبا، بالإضافة إلى شقق فندقية، ونستهدف أن يبدأ تشغيل أول فندق بالمشروع خلال صيف 2025، كما تم التعاقد مع شركتى «داركو للمقاولات» و«مودرن إنتريورز» لتنفيذ أعمال جديدة بمشروع «چيفيرا» بقيمة إجمالية تبلغ نحو 450 مليون جنيه. واستطرد بأن التعاقد مع شركة داركو للمقاولات يتضمن تنفيذ 76 مبنى بإجمالى 189 وحدة، كما يتضمن التعاقد مع شركة مودرن إنتريورز تنفيذ 135 مبنى بإجمالى 299 وحدة، وتأتى هذه التعاقدات فى ظل اهتمام شركة إنرشيا بأولويات التسليم للعملاء، مؤكدا أن ذلك سيكون وفق معايير واشتراطات تحافظ على جميع عناصر الجودة فى كل تفاصيل بنود الأعمال التى سيتم تنفيذها. ولفت إلى أن توفير الخدمات بالتوازى مع التسليم للعملاء هو جزء أساسى من استراتيجية عمل الشركة، حيث إن الهدف ليس مجرد تسكين وحدات، ولكن إنشاء حياة متكاملة داخل المشروع، لذا فإن الشركة تقوم بإنشاء وحدة طبية فى مشروع «چيفيرا» لحين إنشاء المستشفى فى المشروع، موضحا أن الشركة تقدمت بطلب للحصول على الموافقات الخاصة ببدء تنفيذ المستشفى وفقا للقرار الوزارى للمشروع. وقال إن الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع «چيفيرا» بعدما وقعت العقود النهائية الخاصة بأراضى المشروع فى أعقاب نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى خطوة تعطى «جيفيرا» المزيد من المرونة والكفاءة فى المخطط التفصيلى للمشروع، والمزيد من تنوع الخدمات داخله. وتابع: «نجحنا فى بيع نحو 5 آلاف وحدة بإجمالى مشروعاتنا، وباقى الوحدات ما بين إنهاء التنفيذ والتشطيب، ونستهدف فى مشروعاتنا تدشين حياة متكاملة للعملاء، قائمة على الرقى والرفاهية وجودة الحياة». وأشار إلى أن إجمالى محفظة مشروعات الشركة تضم 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات تتنوع بين السكنية والتجارية فى القاهرة والبحر الأحمر، لافتا إلى حجم التنوع فى محفظة مشروعات الشركة من حيث الأنشطة والمواقع، وهو ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين للشركة. وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم مشروع «Soleya» بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل، يقع على مساحة 19 فدانا، ويضم شققا سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية تصل إلى 22 % فقط من إجمالى مساحة المشروع. ونوه بأنه تم تسليم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «Joulz»، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ويقع المشروع على مساحة 115 فدانا، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة، كما بدأت الشركة تسليمات المشروع. كما تم تسليم مشروع G-Cribs Phase I & II فى الجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل فى البحر الأحمر يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم المشروع 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية، ويقدم المشروع لساكنيه فرصة لحياة مليئة بالبساطة والرفاهية. وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروع «Brix» وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 194 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25 %، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 82 مترا وحتى 275 مترا للشقق.



