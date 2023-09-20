شكرا لقرائتكم خبر عن 170 دولة في «جيتكس جلوبال».. و«إكسباند نورث ستار» يخطف الأضواء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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دفعت الطفرة في الطلب العالمي بأكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة نحو آفاق جديدة غير مسبوقة في عام 2023، وذلك في ضيافة اثنتين من أبرز وجهات دبي خلال الشهر المقبل.

وستنعقد النسخة الثالثة والأربعون من «جيتكس جلوبال» خلال الفترة بين 16 و20 أكتوبر 2023، حيث وصل الحدث الأبرز عالمياً إلى كامل طاقته الاستيعابية في مركز دبي التجاري العالمي مع تحضيرات لاستضافة ما يزيد على 6,000 جهة عارضة؛ في حين سينطلق معرض «إكسباند نورث ستار»، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في أكبر نسخه على الإطلاق خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023 في مساحة العرض الجديدة في «دبي هاربر»، بمشاركة ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة في أكبر وأبرز مراكز اليخوت الفارهة في الشرق الأوسط.

وسيحتضن معرضا «جيتكس جلوبال» و«إكسباند نورث ستار» 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنة بالعام الماضي، وسيجمعان تحت مظلتهما نخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً لتدارس ومناقشة وتحديد وتمكين أجندات العالم الرقمية.

نمو غير مسبوق

يقدم «جيتكس جلوبال» العرض الأكبر للذكاء الاصطناعي هذا العام بنمو قياسي مدعوم بابتكارات الذكاء الاصطناعي؛ حيث تكشف 3,500 جهة عارضة يمثل الذكاء الاصطناعي جزءاً من أعمالها، عن الآلية التي تقوم عبرها هذه التكنولوجيا الكبيرة بإثراء وتغيير حياة الأفراد والحكومات والأعمال والمجتمع.

علاوة على ذلك، أضفت طفرة الذكاء الاصطناعي، سمة جديدة من التعقيد لناحية حماية الأصول الرقمية والبنية التحتية الحساسة لبروتوكولات الإنترنت، حيث يتناول «وادي جيتكس السيبراني» (GITEX Cyber Valley ) العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم، ويجمع تحت مظلته عدداً من أبرز العلامات التجارية في مجال أمن المعلومات، فضلاً عن الخبراء الدوليين في أكبر معرض للأمن السيبراني هذا العام.

وتعزيزاً لهذا النمو، سيشهد عرضا الإطلاق «جيتكس إمباكت» و«معرض التمدن المستقبلي» (Future Urbanism Expo ) تحولات ستترك تأثيراً بالغاً في التكنولوجيا المناخية، مع الارتقاء بالمدن المستدامة، والإسهام في رسم مستقبل خالٍ من الانبعاثات، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28.

170 دولة

وفي هذا الصدد، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرضي جيتكس جلوبال و«إكسباند نورث ستار»: «يعد الطلب الكبير من جانب مجتمع التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمي على المشاركة في معرض جيتكس شهادة على الدافع الكبير لتعلم وتبادل ومناقشة آخر التطورات في قطاع التكنولوجيا».

وأضافت: «بدءاً بالذكاء الاصطناعي ومروراً بالفضاء السيبراني ووصولاً إلى الاهتمام المتنامي بالتكنولوجيا النظيفة، يجمع «جيتكس جلوبال» تحت مظلته قادة القطاعين العام والخاص مما يزيد على 170 دولة لاستكشاف الآفاق الجديدة المجهولة لاقتصاد المستقبل الرقمي».

اقتصاد ريادة الأعمال

يعمل معرض «إكسباند نورث ستار» الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على توسيع نطاقه إلى مستويات قياسية في 2023، مع مشاركة ضعف عدد الجهات العارضة من الشركات الناشئة في نسخة هذا العام، بهدف نسج العلاقات وحفز الإلهام والمشاركة في واحد من أكثر منظومات العالمية ابتكاراً ودعماً لريادة الأعمال.

وسيقام معرض «إكسباند نورث ستار» في «دبي هاربر»، حيث سيشهد اجتماع قرابة 1,800 شركة ناشئة و1,000 مستثمر من 70 دولة يديرون استثمارات بقيمة تريليون دولار، للتباحث في سبل تسريع زخم الاستثمار في الشركات الناشئة.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «من المقرر أن يدفع معرض «إكسباند نورث ستار» بعجلة الحقبة القادمة من ريادة الأعمال الرقمية، فضلاً عن إلهام الجيل الجديد من المبتكرين والمفكرين. وسيكون هذا الحدث البارز حافزاً استراتيجياً لتوسيع نطاق مستقبل اقتصاد دبي الرقمي، الأمر الكفيل بخلق منصة لا مثيل لها تجمع تحت مظلتها أصحاب المصلحة الرئيسيين من مجتمع الشركات الناشئة العالمي هنا في إمارة دبي».

وقال ستيفن يي، رئيس هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «يكتسب جيتكس جلوبال، أهمية كبرى بالنسبة لأعمالنا في هواوي عاماً تلو الآخر، ويعكس شعارنا هذا العام «دفع عجلة المعلومات» التزامنا الراسخ بتبني المزايا التحولية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات والحوسبة السحابية، لنستكشف معاً كيف تقوم هذه القوى مجتمعة بإعادة تشكيل ملامح عالمنا، فضلاً عن السبل الكفيلة بإطلاق العنان لإمكانات الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من أجل تغيير شكل القطاعات حول العالم مع إيلاء الأهمية القصوى للأمن السيبراني وحماية الخصوصية وصون مسيرة عملائنا الرقمية التحولية».