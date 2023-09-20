شكرا لقرائتكم خبر عن 183.8 مليار دولار إنفاق المنطقة على تقنية المعلومات 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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توقّعت شركة «جارتنر» للأبحاث تسارع الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024، لتسجّل ارتفاعاً بمعدّل 4% عن عام 2023، وذلك وفقاً لأحدث الدراسات الصادرة عن شركة الأبحاث.

ومن المتوقّع أن يصل إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقنية المعلومات إلى قرابة 183.8 مليار دولار خلال عام 2024، بارتفاع عن مستوياتها في 2023 عند 176.8 مليار دولار. أما على مستوى العالم، فتشير التوقّعات إلى أن الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سوف يقترب من عتبة 5.1 تريليون دولار خلال عام 2024.

وقالت ميريام بيرت، نائب الرئيس التنفيذي للتحليلات لدى «جارتنر»: يتواصل ارتفاع الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب تركيز المؤسسات وخاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي على مبادرات التحوّل الرقمي للبنية التحتية لديها. الأمر الذي تبرز الحاجة إليه في ظل التوجّهات الحكومات الرامية لتنفيذ رؤيتها الوطنية لتحقيق التنوّع الاقتصادي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والسّعي لتحقيق الاستدامة والحدّ من الانبعاثات البيئية.