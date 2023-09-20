شكرا لقرائتكم خبر عن «جولدمان ساكس» يرفع توقعاته لخام برنت إلى 100 دولار مع ازدهار الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (بلومبيرغ)

رفع «جولدمان ساكس» توقعاته، لمدة 12 شهراً، لخام برنت القياسي العالمي إلى 100 دولار من 93 دولاراً، مع ازدهار الطلب وقيود العرض التي فرضتها «أوبك +» على تشديد السوق.

وارتفع النفط بقوة في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر، بفضل القيود الكبيرة على الإمدادات من «أوبك +»، عبر المملكة العربية السعودية وروسيا. كما دعمت التوقعات الأكثر إشراقاً في أكبر اقتصادين، الولايات المتحدة والصين، التقدم، مع انخفاض المخزونات بسرعة.

وقال جولدمان ساكس: «إن معظم الاقتصادات الكبرى لا تزال في الوقت الحالي على المسار الصحيح نحو الهبوط الناعم».

وقال المحللون دان سترويفن وكالوم بروس ويوليا تشيستكوفا غريغسبي، في التقرير المؤرخ بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول: «نعتقد أن أوبك ستكون قادرة على الحفاظ على خام برنت في نطاق 80 إلى 105 دولارات في عام 2024، من خلال الاستفادة من النمو القوي للطلب العالمي المتمركز في آسيا».

وأضافوا: «من غير المرجح أن تدفع أوبك الأسعار إلى مستويات متطرفة، ما من شأنه أن يدمر الطلب المتبقي على المدى الطويل».