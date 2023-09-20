شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» في المنطقة الخضراء بانتظار قرار «الاحتياطي الفيدرالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، في انتظار معرفة ما إذا كان بنك «الاحتياطي الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة ثابتة، كما هو متوقع في ختام اجتماعه.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.25% ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.30%، ومؤشر ناسداك المركب 0.26%.

ويعتقد المتداولون بأغلبية ساحقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة، ويتوقعون فرصة بنسبة 99% للتوقف مؤقتاً في حملة التشديد، وفقاً لأداة «فيدواتش» التابعة لـ«سي أم إيه». وينصب التركيز بدلاً من ذلك على ما سيحدث في المستقبل: ما إذا كان سيعود إلى رفع كُلف الاقتراض هذا العام، ومتى يمكن أن يكون خفض أسعار الفائدة وارداً.

بالنظر إلى ذلك، سيكون التركيز على ما تشير إليه «مخطط النقاط» للبنك المركزي حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، وما التلميحات التي يمكن استخلاصها من تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وتراجعت أسعار النفط، والذي اعتبره البعض بمنزلة خطر على جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة التضخم، الأربعاء؛ حيث كان المستثمرون يفكرون في كيفية تأثير قرار السياسة النقدية في النمو الاقتصادي وتغذية الطلب. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 93.54 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 90.45 دولار للبرميل.