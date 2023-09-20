شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11061 نقطة، وبتداولات بلغت 5.239 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم نحو 182.551 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.251 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 96 شركة

ارتفعت أسهم 96 شركة خلال تعاملات اليوم، فيما انخفضت أسهم 109، من بين 229 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات، وعناية، ودله الصحية، وسمو الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، دار الأركان، وبوبا العربية، وفيبكو، وبدجت السعودية، وبحر العرب، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» اليوم على انخفاض بنسبة 0.1%، ليصل إلى 22393 نقطة، وبتداولات بلغت 99.190 مليون سهم.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.470 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.939 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 27 شركة، بينما انخفضت 25، من بين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.