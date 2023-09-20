شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبكو» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الاستيراد والتصدير بـ19 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، بقيمة 19 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الاتفاقية تعد مرابحة رئيسية لمنح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لتعزيز أنشطة الشركة التصديرية.

وأضافت أن مدة التمويل 12 شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، إذ تنتهي بتاريخ 31/08/2024، ويتم السداد بعد 120 يوما من تاريخ الصرف.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل توقيع سند لأمر بقيمة التسهيلات وتجيير عوائد بوليصة التأمين لصالح بنك التصدير والاستيراد السعودي كمستفيد ثان وذلك بمبلغ مقطوع يغطي بحد أدنى 100% من مبلغ التسهيلات.

وأفادت بأن الهدف من التمويل المنتج عبارة عن تسهيلات دوارة قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل الخاص بتمويل احتياجات الشركة من المواد الخام لدعم الأنشطة التصديرية.

