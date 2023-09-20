شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يختار المستثمرون ورواد الأعمال مستشاريهم الماليين؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتاج الشركات إلى الاستعانة بمستشارين ماليين وغالبًا ما يحتاج المستثمرون الأكثر ثراءً إلى مستوى مختلف من الخدمة، لضمان سير العمل في شركته بشكل سليم دون مشكلات. ويعتبر المستثمر الذي تتراوح أصوله بين 100 ألف دولار ومليون دولار بشكل عام من الأثرياء، ولكن تعريف القيمة الصافية العالية يختلف. كما يعتبر بعض المستشارين أن العميل ذو القيمة العالية لديه أصول تزيد عن مليون دولار بينما يستخدم آخرون عتبة 10 ملايين دولار للدلالة على الثراء. وقد يكون اختيار المستشار المالي أمرًا صعبًا بالنسبة للمستثمرين ذوي الثروات العالية لعدة أسباب نظرًا لأن لديهم احتياجات مالية أكثر تعقيدًا، يحتاج العملاء من ذوي الثروات العالية إلى مستشار أو فريق من المستشارين ذوي المهارات المتخصصة. إذا كنت واحد من هؤلاء ضع النصائح التالية في الاعتبار عند اختيار أفضل مستشار لاحتياجاتك، وفق ما ذكرت صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية كالآتي:

ابحث عن فريق يتمتع بخبرة طويلة في التخطيط

يقول آدم كارلين، مستشار الثروات الخاصة في شركة "مورجان ستانلي" لإدارة الثروات الخاصة: "وجدنا أن الغالبية العظمى من العملاء الجدد يأتون إلينا في البداية وهم أكثر قلقًا بشأن المخاطر المرتبطة باستدامة ثرواتهم على المدى الطويل. يقاس هذا في كثير من الأحيان بعدد الأجيال القادمة من الأحفاد و/أو القضايا الخيرية التي يمكن أن تستفيد في النهاية من الثروة التي صنعوها". ويضيف أن هذا يتطلب إشراك فريق استشاري يتمتع بخبرة واسعة في إنشاء خطة مالية شاملة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والظروف الفريدة لعائلة معينة. فغالبًا ما يرغب هؤلاء العملاء الأكثر ثراءً في اتباع نهج شخصي، مما يؤدي إلى تضييق نطاق مجموعة المستشارين الذين يمكنهم تلبية متطلباتهم المحددة.

مندوب المبيعات المستشار

يقول الخبراء إنه على المستثمرين أن يبحثوا عن ترتيب يدفعون فيه بشكل واضح مقابل مشورة التخطيط، دون أي قيود إذا كان المستشار يكسب المال فقط من بيع المنتجات أو إدارة الاستثمار فهو بمثابة مندوب مبيعات للاستثمار ليس إلا وهذا هو المكان الذي يكمن فيه ولاؤه.

إجراء المقابلات

في هذا الجانب، يقول الخبراء أن أكبر نصيحة هي إجراء مقابلات مع العديد من المستشارين لمعرفة أي منهم يناسبك بشكل أفضل وسوف تتعلم الكثير في عملية المقابلة. ستساعد هذه العملية المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية على فهم المستشارين الذين يناسبوهم وأي المستشارين لديهم المعرفة والخبرة المطلوبة الأكثر ملاءمة لحالتهم. وقال مات برويت، مؤسس شركة " آكسيال ويلث مانجيمنت: "إن الأفراد ذوي الثروات الكبيرة يجمعون الثروة في كثير من الأحيان من خلال المخاطرة والقيام بشيء مختلف عن المواطن العادي".

فتش عن خدمات تتجاوز إدارة الأصول

تتجاوز الخدمات والنهج الأكثر ملاءمة للعملاء من أصحاب الثروات العالية مجرد إدارة الأصول. على سبيل المثال، حتى العملاء الأثرياء يحتاجون إلى فهم كيفية إدارة التدفق النقدي والإنفاق، مما يمكن أن يساعدهم على تحقيق أهداف مثل الحفاظ على رأس المال والعطاء الخيري والتخطيط العقاري. يجب أن يكون لدى الأفراد ذوي الثروات الكبيرة أيضًا فريق كبير للتخطيط الضريبي، بالإضافة إلى فريق محامين ومخططين عقاريين ذوي خبرة.