شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 10 شركات 5 آلاف جنيه لعدم الإفصاح عن القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على 10 شركات بي أي جي للتجارة والاستثمار، وسبيد ميديكال، وجولدن بيراميدز بلازا، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وحديد عز، وجينيال تورز، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.

جاء ذلك لمخالفة أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على 13 شركة وهم: السويدي إليكتريك، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وإيديتا للصناعات الغذائية، والقاهرة للدواجن، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والدلتا للسكر، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، ومصر للزيوت والصابون، وجي بي كوربوريشن.

وتلزم المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022، كل الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية.