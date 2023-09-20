شكرا لقرائتكم خبر عن 80 سنة درة.. مشروعات لا تُنسى وخبرة تمزج التطور بجماليات الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - «درة» التى تأسست قبل أكثر من 80 عاما وبالتحديد فى عام 1943، 80 عاما هى عمر المسيرة التى لم تتوقف يوما، تضىء المستقبل بنور الاجتهاد وتقود القطاع العقارى بنبراس الخبرة، تواكب التطور ولا تهمل جماليات الماضى.

البداية فى عام 1943 حين دشنها الراحل محمد حسن درة، لتبقى من حينها مجموعة درة خير مثال وأكبر دليل على قدرة المصريين على التميز والابتكار وتنفيذ المعمار بذوق رفيع، مقدمة مجموعة لن تُنسى من المشاريع العقارية والأعمال الإنشائية التى تحمل بصمات الجودة الممزوجة بالتصميم الفريد.

سنوات مرت وتعلو درة يوما بعد يوم، ترسخ أقدامها فى أرض الوطن وتمدد أفرعها لتضع قوالب البناء فى دول جديدة تثقلها عالميا بعد أن أثبتت جدارتها محليا، تعمر وتبنى برؤية سار على خطاها المهندس حسن درة وأبناؤه لتكمل عامها الثمانين، حاملة راية التميز واضعة نصب أعينها نجاحات جديدة ومشروعات مستقبلية تليق بمسيرة فريدة سطرتها على نسيج القطاع العقارى بخيوط من ذهب تحمل اسمها الدال على ما مكنونها.. دُرة.

إرث من العمل الجاد والطموح الممزوج بالتحدى والجرأة فى اختيار درب تسير فيه لتحقيق الذات وتجسيد لمعنى النجاح القائم على إيمان خالص بالإمكانات التى تمتلكها، وبالفعل نجحت فى أن تكون قيمة مضافة فى حد ذاتها نابعة من رحلة خاضت فيها العديد من تجارب أثقلتها بمهارات وضعتها على قمة الهرم العقارى المحلى والإقليمى.

مجموعة «DORRA» اسم برز فى مجال التطوير العقارى منذ تأسيسها قبل 80 عاما بفضل الجرأة والتحدى والحالة الاستثنائية التى أحدثتها منذ أن بدأت خطواتها الأولى تدب على أرض التعمير لتبنى لنفسها قلعة من الإنجاز، أسوارها التراث المعمارى الذى يحاكى العالمية، مستقدمة أحدث التصميمات التى ميزتها عن نظيراتها من الشركات العاملة بالسوق المصرى.

ولأن النجاح والاستمرارية أمران متلازمان فكان على مجموعة «درة» أن تواصل مسيرتها وفق مسار ووعد وضعه مؤسس المجموعة واحتفظت عائلته التجارية بخطوطه العريضة دون أن تحيد عنه ويتمثل فى 3 محاور أساسية هى «الرؤية والمهمة والقيمة».

«الرؤية» التى وضعها المؤسس لمجموعة «درة» دائما ما تستهدف المضى قدما نحو الهدف الذى ترغب أن يكون مستقرها بعد سلاسل من الإصرار والعزيمة فى حين تمهد المهمة الطريق الذى يمكنها من الوصول إلى النجاح والتميز، ليكون التوجيه هو ضرورة للحفاظ على الاستمرارية ومكتسبات هذا النجاح، وهنا تأتى قيمة ما تفعله وتقدمه ليكون الأساس هو القيمة التى تجسدها خلال رحلة عملها الطويلة.

القيمة هى الحالة الوحيدة التى دائما ما تكون «DORRA» صادقة تجاهها، مع الحاجة فقط إلى التكيف مع العصر الحديث وتغيرات السوق دون التخلى عن التوجيه الأساسى، وهو ما يعكس متانة كبيرة وحكمة واستمرارية مجموعة جاء شعارها «CONSISTENTLY DORRA» ليعتبر صدى لهيكل موثوق ومتين يخص علامة تجارية فريدة.

«درة» التى تأسست قبل أكثر من 80 عاما وبالتحديد فى عام 1943 حين تفاعلت المجموعة مع الحاجة الاجتماعية بشأن ضرورة وجود إسكان لائق وبناء ذى وجود وأماكن مخصصة لإجراء الأنشطة اليومية، حيث كانت مصر فى تلك الفترة تتطور بقوة بل تجدد تاريخها، وهى خطوة تالية حدثت بعد «التحسين الأفريقى».

وفى السنوات العشر بعد التأسيس أصبح اسم «درة» مألوفا على مستوى الدولة وكانت دائما المقاول الأساسى فى عملية تشكيل خطط التحضر والتوسع القومى للبلاد، بل وعملت على إجراء المشاريع والتطورات العقارية الرئيسية لتقدم مصر، وعملت «DORRA» على أن تكيف نفسها مع السوق وأعادت نشاطاتها وتقدمت لأكثر من 8 عقود لتواكب مختلف السياسات والقرارات العليا من الدولة وتبقى دائما فى مركز التغيير والتكيف والتقدم.

واستطاعت «درة» خلال تلك السنوات أن تؤسس لعالمها الخاص، وتضيف فلسفة ورؤية خاصة تقود من خلالها قطاع التشييد والبناء بعد أن نجحت فى إدخال مفاهيم جديدة اكتسبتها من الاحتكاك المباشر وغير المباشر مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، بل وتمكنت عن جدارة واستحقاق أن تتربع على قمة هرم الإبداع والابتكار المعمارى بشهادة جميع المتعاملين من شركات تطوير ومقاولين وعملاء.

إبداع درة قائم على البحث العلمى واختيار أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة والقدرة على أن تسبق بخطوات جميع منافسيها لتكون مثالا ونموذجا يحتذى به الراغبون فى تحقيق النجاح المرجو فى سوق التشييد والبناء، ولما لا فقد تمكنت من أن ترسم خطوط التميز عبر تقديم منتجات اعتبرها الكثيرون جديدة على السوق العقارى المصرى، بل وحافظت على ريادتها فى هذا القطاع الحيوى بفضل اضطلاعها وتقديمها كل ما هو جديد.

ولأنها «درة» فقد وضعت دائما نصب أعينها أن تتخطى حدود الزمان والمكان لتعبر إلى المستقبل بخطى واثقة وباستراتيجيات واضحة المعالم وتستقدم كل ما هو جديد وتعيد صياغة العقار لينبض بالحياة، بل وتشاهده يكبر يوما بعد الآخر فى سوق متزاحم ومتشابك والمنافسة به على أشدها، لتؤكد على ريادتها داخليا وخارجيا ولتصبح علامة فارقة ورقما فارقا وتقدم منتجا ينطق باسم «درة».

ولكونها أيقونة متكاملة فهى دائمة البحث عن تقديم أفكار متطورة ونماذج غير تقليدية تؤكد ريادتها وتصبح قيمة مضافة بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية، حيث عملت المجموعة على مدار تاريخها الممتد على تطوير نفسها بشكل مستدام، وهذا ما ظهر جليا فى كل مشروعاتها، فهى دائما ما تحرص على مراعاة المعايير والمواصفات العالمية بكل مشروعاتها.

نجحت مجموعة شركات «درة» أن تصبح إحدى أهم ركائز التنمية والتطوير العمرانى فى مدينة الشيخ زايد منذ نشأتها، حيث أطلقت وطورت أكثر من 13 مشروعا خلال أكثر من ربع قرن منذ تدشين المدينة وكان لها السبق دائما فى اجتذاب واستحداث كل ما هو جديد ومبتكر فى عالم التطوير العقارى، إذ كانت من أوائل الشركات التى عملت بمفهوم «الكمبوند» الذى بدأت تنفيذه عام 1994، كما أنها صاحبة السبق والريادة والبصمة الأولى فى إطلاق أول مشروع تجارى إدارى متكامل فى الشيخ زايد وهو «كابيتال بيزنس بارك» الأكثر شهرة فى غرب القاهرة لما يقدمه من مفهوم جديد فى عالم التسوق وإدارة المشروعات داخل مكان واحد استطاع أن يجذب كبرى العلامات التجارية والشركات والمؤسسات بما فيها الشركات العقارية التى حرصت على إيجاد مكاتبها التسويقية داخل «كابيتال بيزنس بارك» الذى يتردد عليه سنويا أكثر من مليونى زائر من أصحاب الشريحة Aincome Level.