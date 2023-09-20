شكرا لقرائتكم خبر عن "المطورون العرب القابضة"تحقق أعلى نمو فى المبيعات بنسبة 275% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، المسجلة بكود ARAB فى البورصة المصرية، نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2023، وأظهرت تحقيق مؤشرات غير مسبوقة على مستوى كل الأنشطة، حيث سجلت أعلى نسبة نمو فى المبيعات بين الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك أكبر نسبة زيادة سنوية فى صافى الأرباح، وذلك بفضل جهود إدارة الشركة فى تقديم منتج عقارى متميز بأنظمة سداد تنافسية ومتنوعة، لاستغلال الإقبال الكبير على الاستثمار العقارى فى مصر خلال الفترة الحالية.

حققت شركة المطورون العرب القابضة مبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 896 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 275%، وبلغت الإيرادات 687 مليون جنيه مقارنة مع 468 مليون جنيه بنسبة نمو 147%.

وسجل مجمل الربح لشركة المطورون العرب القابضة نموا بنسبة 132%ليرتفع من 154 مليون جنيه، خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 204 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وزاد صافى الربح من 15 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو سنوى 362%، كما زاد نصيب السهم من الأرباح من 0.01 جنيه إلى 0.04 جنيه.

وبالنسبة لفترة الربع الثانى من عام 2023، حققت شركة المطورون العرب القابضة مبيعات بلغت 1.16 مليار جنيه من بيع عدد 368 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 57 ألف متر مربع، مقابل مبيعات بلغت 581 مليون جنيه من بيع 277 وحدة بإجمالى مساحة 48 ألف متر خلال الفترة المماثلة من عام 2022، ونجحت الشركة فى تسليم 207 وحدات بإجمالى مساحة نحو 36 ألف متر مربع مقارنة بـ165 وحدة بإجمالى مساحة نحو 31 ألف متر مربع، مما انعكس على نمو معظم معدلات أداء النشاط.

قال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة: إن الأداء التشغيلى والمالى القوى للشركة، خلال النصف الأول من عام 2023، يشير إلى نجاح استراتيجية الإدارة فى أن تستمر المطورون العرب القابضة أحد أهم الرواد فى القطاع العقارى المصرى، من خلال تطوير المشروعات القائمة لتسريع وتيرة تسليم الوحدات للعملاء القائمين، وتوفير كل الخدمات لتحسين تجربة العميل مع الشركة، مما ينعكس بالإيجاب على نمو المبيعات المستقبلية، كما نعمل فى الوقت نفسه على دراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لتعظيم العائد للمساهمين، وتلبية احتياجات السوق من المشروعات بكل أنواعها سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.



الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة

كشف «خليفة» عن عزم الشركة تطوير محفظة مشروعاتها خارج مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا فى هذا الصدد إلى سعى الشركة للمضى قدما فى إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع أغادير، واستكمال مراحل مشروع البحر الميت، بالإضافة إلى دراسة عدة فرص استثمارية جديدة فى منطقة الشرق الأوسط، علاوة على الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، بحيث تتواءم معدلات النمو والأنشطة الاستثمارية من ناحية مع الأولوية البيئية والمناخية من ناحية أخرى.

يذكر أن إجمالى رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة بلغ 772.4 مليون جنيه فى 10 أغسطس لعام 2023، موزعا على 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية 0.6 جنيه للسهم الواحد، وبلغ مجموع حقوق الملكية للمجموعة فى 30 يونيو لعام 2023 مبلغ 1.24 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.96 جنيه.

نبذة عن «المطورون العرب القابضة»

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، ونجحت فى أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقارى الرائدة فى المنطقة خلال زمن قياسى، ساهمت الشركة أيضا فى إعادة تشكيل الخريطة العقارية فى السوق المصرى بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 16 عاما من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة، التى تلبى احتياجات العملاء والمستثمرين، والتى تضم باقة من المزايا المبتكرة التى تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة، التى تحتفى بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها فى الأسواق الناشئة فى جميع أنحاء العالم، تتضمن محفظة مشروعات الشركة قصورا وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشققا فندقية لحياة عصرية لا تقارن.