شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لـ«فيزا»: الشركات الصغيرة في الإمارات تتطلع إلى التوسع العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت شركة «Visa» عن نتائج النسخة السابعة من دراستها البحثية العالمية «العودة إلى الأعمال»، والتي أظهرت اعتزام أغلبية الشركات، الصغيرة ومتناهية الصغر المشمولة بالدراسة، بيع منتجاتها عبر الحدود وتتطلع للتوسع نحو مناطق جغرافية جديدة. وكشفت الدراسة كذلك تزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية، حيث توقع 75% تقريباً من المتسوقين المشاركين في الاستطلاع، أن يستخدموا المدفوعات الرقمية بشكل أكبر هذا العام.

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومدير مجموعة «Visa» في منطقة مجلس التعاون الخليجي: «بات أصحاب الشركات الصغيرة يتطلعون إلى توسيع نطاق أعمالهم على مستوى الدولة، وخارجها، بعد أن كان الأمر يقتصر على الشركات الكبيرة فقط. ونشهد في «Visa» تحولاً في عقلية الشركات الصغيرة من السعي للبقاء إلى تحقيق النمو، حيث تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من قوة المدفوعات الرقمية لتحسين كفاءة أعمالها، والوصول إلى شرائح عملاء جديدة، وتحقيق الازدهار وسط تسارع مسارات التحول الرقمي».

وبالنظر إلى ما هو أبعد من تحديات عصر الجائحة إلى استكشاف الفرص المقبلة، استطلعت دراسة «العودة إلى الأعمال» العالمية آراء أصحاب الشركات الصغيرة والمستهلكين في عشرة أسواق تشمل أستراليا والبرازيل وكندا وألمانيا وهونغ كونغ وأيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة والإمارات والولايات المتحدة. وتشمل نتائجها الرئيسية:

طموحات التوسع الدولي

أشار 93% من أصحاب الشركات المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات، إلى رغبتهم في التوسع نحو مناطق جغرافية جديدة كمحور تركيز رئيسي لتحقيق النمو (مقارنة بـ 79% على مستوى العالم). وقال عدد كبير (83% مقابل 72% عالمياً) من المستهلكين إنهم يشعرون بالراحة عند الشراء عبر الحدود.

التخلي عن التعاملات النقدية

بينما يخطط 100% (مقابل 95% على مستوى العالم) من أصحاب الشركات الصغيرة في دولة الإمارات، للتحول إلى التعاملات غير النقدية «في يوم من الأيام»، وقال 42% (مقابل 51% عالمياً) إنهم يخططون لذلك خلال العامين المقبلين. ويقود المستهلكون هذا التحول، حيث توقع 51% (مقابل 55% عالمياً) من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع أنهم سيستخدمون المدفوعات الرقمية بشكل أكبر في العام المقبل.

التسوق محلياً

يعتزم 70% من المستهلكين (مقابل 49% عالمياً) التسوق أكثر من الشركات المحلية هذا العام رغبة منهم في دعم الاقتصاد المحلي (54%).

التسوق المستدام

يقول 92% من المتسوقين في دولة الإمارات إن ممارسات الاستدامة التي تلتزم بها الشركات تؤثر، إلى حد ما، في قرارهم بالشراء منها (مقارنة بـ 68% عالمياً). وأبدى جميعهم تقريباً (96%) استعدادهم لدفع المزيد مقابل المنتجات أو الخدمات لضمان استدامتها (مقابل 77% عالمياً).

قائمة الأولويات

لدى سؤالهم عن السبل الأفضل للوصول إلى عملاء جدد، أشار أصحاب الشركات إلى تقديم منتجات أو خدمات جديدة (44%)، وزيادة الاستثمار في التسويق (42%)، وزيادة الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي (41%). ويتطلع 37% منهم إلى تبنّي أساليب دفع جديدة كوسيلة مهمة لتحسين أعمالهم.