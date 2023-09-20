«خالد صبري هولدينج» تطرح مرحلة «LAKE HOUSE» ضمن مشروع «Rosail City» خلال «سيتي سكيب»

القاهرة - سامية سيد -

«خالد صبري هولدينج» تعرض وحدات «LAKE HOUSE» بمشروع «Rosail City» لأول مرة خلال «سيتي سكيب»

«خالد صبري هولدينج» تشارك بعروض حصرية على وحدات مشروع «Rosail City» خلال فعاليات «سيتي سكيب»

أعلنت شركة خالد صبري هولدينج مشاركتها بمرحلة جديدة ضمن مشروع Rosail City خلال فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2023، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر الجاري، حيث تخطط الشركة لتقديم وحدات مميزة بعروض حصرية خلال فترة المعرض.



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قال المهندس خالد صبري، رئيس مجلس إدارة شركة خالد صبري هولدينج، إن سيتي سكيب أحد الملتقيات التي تنطلق في مصر بتنظيم عالمي، وتحرص الشركة على التواجد في هذا المعرض الهام، مشيرا إلى أن هذا المعرض يحظى بإقبال جماهيري قوي وحرص من العملاء على زيارته.

وأضاف أن المعرض ينطلق في توقيت حيوي يشهد إقبال العملاء على الاستثمار في العقار باعتباره مخزنا آمنا للقيمة، كما أن هناك إقبالا قويا على الاستثمار في مشروعات لها مستقبل استثماري وتشهد أسعار الوحدات بها زيادة مستقبلية، موضحًا أن المعرض فرصة مميزة للعملاء الباحثين عن فرص استثمارية لا تتكرر.

وأوضح الدكتور شادي الزيات، مدير القطاع التجاري بشركة خالد صبري هولدينج، أن المشاركة في المعارض العقارية القوية يعد أحد الآليات التسويقية التي تعتمد عليها الشركة لتحقيق خطتها البيعية، ويعد سيتي سكيب معرضا ذا ثقة وسمعة عالمية ومحلية مميزة.

وأشار إلى أن الشركة تطرح خلال المعرض مرحلة جديدة بمشروع Rosail City، وهي مرحلة LAKE HOUSE، والتي تضم وحدات بمفهوم جديد مميز ومختلف، فالوحدة في هذه المرحلة عبارة عن فيلا كاملة الخصوصية مدخل وجراج واسانسير وجاردن خاص، ال Lake House بارتفاع مضاعف 6 مترات و Sky View ، فهي فيلات مصممة بحلول معمارية على أعلى مستوى من الرقي والجودة.

وتابع أن وحدات المرحلة تتمتع باطلالة مميزة وفيو بانوراما، كما يتم خلال فترة المعرض طرح عرض حصري عبارة عن عرض تشطيب مجاني على الوحدات المباعة خلال فترة المعرض، وهو عرض تنافسي سيلقى إقبال العملاء، خاصة في ضوء ارتفاع تكلفة التشطيب حاليا.

وأوضح أن مشروع «Rosail City» عبارة عن مدينة سكنية متكاملة وتقع على مساحة 56 فدانا بـ»مستقبل سيتى» بمدينة القاهرة الجديدة، ويتميز بنسبة بنائية تصل إلى 18% فقط و82% عبارة عن مساحات خضراء ومسطحات مائية وبحيرات صناعية وخدمات، وهو ما يعنى مشروع ذات مساحات واسعة تضمن حياة ذات جودة ورفاهية للعملاء، ويضم وحدات تتنوع بين الفيلات وتاون هاوس وتوين هاوس وعمارات وشقق سكنية.



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وقال إن الشركة تمتلك حزمة متنوعة من الوحدات التجارية والمكاتب الإدارية في منطقة الأعمال المركزية ومنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تمتلك محفظة مشروعات سكنية في التجمع الخامس واللوتس وبيت الوطن، وهو ما يحقق تنوعا ضخما في محفظة الشركة يناسب شرائح سكنية متعددة.