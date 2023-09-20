التعاملات المسائية.. ارتفاع سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، حيث زاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

ومع بداية تعاملات اليوم، هبط سعر جرام الذهب 15 جنيها حتى منتصف التعاملات، قبل أن يعود للارتفاع بحلول تعاملات المساء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1477 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1899 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2531 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1943 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 11.5 دولار بنسبة 0.60% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.