الاقتصاد

الذهب يتألق مع انخفاض الدولار وانتظار قرار المركزي الأمريكي

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رويترز- نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، اليوم الأربعاء، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1942.80 دولار للأوقية، كما زادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1964.40 دولار للأوقية.

أسعار الفائدة

من المتوقع على نطاق واسع أن يُثّبت مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكنهم سيشيرون أيضا في توقعات اقتصادية جديدة إلى ما إذا كانت الحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر قبل نهاية العام لا تزال مستمرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.3% إلى 23.53 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 934.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1265.59 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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