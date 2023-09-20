شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «كلافيو» يقفز إلى 36.75 دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز سهم شركة «كلافيو» للتسويق عبر الانترنت إلى 36.75 دولار في أول ظهور لها في بورصة نيويورك يوم الأربعاء، وذلك في أول اكتتاب ملحوظ لشركة برمجيات أمريكية منذ أواخر عام 2021.

وطرحت الشركة 19.2 مليون سهم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بسعر 30 دولارا للسهم الواحد، مما يقدر قيمة الشركة بما يزيد قليلاً عن 9 مليارات دولار. ومن بين هذه الأسهم، باعت الشركة 11.5 مليون سهم، مما أدى إلى إضافة 345 مليون دولار نقدا إلى الميزانية العمومية.

ويأتي الإدراج، تحت رمز المؤشر «KVYO»، بعد يوم من طرح أسهم شركة توصيل البقالة في بورصة ناسداك وشهدت ارتفاع أسهمها بنسبة 12%. (وكالات)