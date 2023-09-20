شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حالات اختناق.. «كرافت هاينز» تستدعي 84 ألف منتج أجبان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعت شركة «كرافت هاينز» ما يقرب من 84000 منتج من شرائح جبن «كرافت سينجلز» يوم الثلاثاء بعد أن أبلغ العديد من العملاء عن خطر الاختناق.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن شركة الأغذية العملاقة تلقت شكاوى بشأن وجود طبقة بلاستيكية ملتصقة بالجبن حتى بعد أن قام المستهلكون بإزالة الغلاف. وفي ست حالات، قال العملاء إنهم تعرضوا للاختناق. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو مشاكل صحية.

وبعد أن تلقت الشكاوى، اكتشفت شركة كرافت هاينز خطأ تصنيعياً في آلة التغليف المستخدمة لتغليف شرائح الجبن بالبلاستيك. وقالت إن المشكلة تسببت في بعض الحالات في بقاء شريط رفيع من الغشاء البلاستيكي حتى بعد أن يقوم العملاء بإزالة العبوة. وقامت الشركة منذ ذلك الحين بإصلاح الخطأ وفحص الأجهزة الأخرى بحثاً عنه.

وحثت شركة كرافت هاينز جميع العملاء الذين لديهم منتجات متأثرة على عدم تناولها وإعادة شرائح الجبن إلى المتجر الذي اشتروها منه. (وكالات)