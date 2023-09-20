شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الفيدرالي يبقي الفائدة من دون تغيير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى الاحتياطي الفيدرالي الاميركي الفائدة من دون تغيير عند المستوى القياسي الحالي البالغ 5.25-5.5%، تماشيًا مع التوقعات، وهو الأعلى منذ 22 عاماً.

وقال بيان لجنة السياسات؛ وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة. وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.