شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مصر تغلق تعاملاتها على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق تريليونًا و342 مليارًا و206 ملايين جنيه.

ويأتي إغلاق اليوم بخسارة بلغت 12 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 2.9 مليار جنيه.

انخفاض مؤشر السوق الرئيس

انخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% مسجلاً 19797.23 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 1.97% ليصل إلى 3799.69 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 1.65% من قيمته، لينهي العاملات عند مستوى 5623.93 نقطة.