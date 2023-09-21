شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين حركة أسعار الفضة والذهب فى البورصة العالمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة عوامل يمكن عليها قياس حركة الذهب منها نسبة الذهب إلى الفضة، وهي علاقة تاريخية يمكن من خلالها فهم تحركات المعدن النفيس في البورصة العالمية.

ماذا يعني نسبة الذهب إلى الفضة؟ وهي التي يقصد بها كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة من الذهب وهي نسبة تاريخية يتم استخدامها من قبل العديد من المستثمرين وتجار الذهب كمؤشر لتحديد أفضل وقت للشراء والبيع. فإذا كانت نسبة الذهب إلى الفضة مرتفعة فهذا يعني أن هذا هو الوقت المناسب لشراء الفضة وبالتالي بيع الذهب لأن النسبة أكثر ملاءمة للفضة والعكس صحيح.

وخلال شهر يوليو الجارى سجلت نسبة الذهب إلى الفضة 78.91 وهو أدنى مستوى للنسبة منذ شهر ديسمبر من عام 2022 عندما كانت النسبة عند 76.13، ويعد هذا المستوى المنخفض للنسبة انعكاس لتزايد فرص شراء الذهب خلال الفترة القادمة.

ويتوافق هذا أيضاً مع توقعات الأسواق للذهب خلال الفترة القادمة، وللتحركات التي نشهدها في أسواق الذهب خلال الفترة الحالية.