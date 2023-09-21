شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط بنحو 1% أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير مثل المتوقع، لكنه ألمح إلى رفع آخر بحلول نهاية العام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم نوفمبر 81 سنتًا بما يعادل 0.9% إلى 93.52 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 92 سنتًا، أو 1.0%، ليبلغ عند التسوية 90.28 دولار.

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وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ 13 سبتمبر.

وانقضت أمس عقود الخام الأمريكي لشهر أكتوبر، وانخفضت عقوده الآجلة تسليم نوفمبر، وهو أقرب شهر استحقاق، 82 سنتًا إلى 89.66 دولار للبرميل.

سعر الفائدة القياسي

لا يزال صناع السياسة في المركزي الأمريكي يرون أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة سيصل إلى ذروته هذا العام في نطاق 5.50 -5.75%، أي ربع نقطة مئوية فقط فوق النطاق الحالي.

ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بغية كبح التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

زيادة احتمالات الركود

قال محللون في شركة ريتربوش آند اسوشيتس للطاقة في مذكرة: إن "مجموعة من الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة وقوة الدولار والزيادات الأخرى في أسعار النفط ستزيد من احتمالات الركود".

في غضون ذلك، لم يكن لأسواق الطاقة رد فعل يذكر على بيانات الطاقة الأمريكية التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بما يتماشى مع التوقعات الأسبوع الماضي.

فقد ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام تراجعت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر إلى 418.5 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 2.2 مليون برميل.