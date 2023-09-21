شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت أسعار الفائدة يغلق الأسهم الأمريكة على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع أمس الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير مثلما كان متوقعًا على نطاق واسع، وعدل توقعاته الاقتصادية برفعها، وحذر من أن معركة مكافحة التضخم أبعد ما تكون عن نهايتها.

واختتمت المؤشرات الثلاثة الجلسة منخفضة في أعقاب الإعلان وملخص التوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط اللذين صاحبا الإعلان، ويتوقع البنك المركزي في المخطط رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إضافية هذا العام لتصبح في نطاق 5.50 إلى 5.75%.

تراجع المؤشرات الثلاثة

وفقًا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 42.02 نقطة، أو 0.95%، ليغلق عند 4401.93 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 209.62 نقطة، أو 1.53%، ليسجل 13468.57 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 78.13 نقطة، أو 0.23%، إلى 34439.60 نقطة.