تعرف علي ..سعر الذهب اليوم الخميس 21-9-2023 في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - استهل سعر الذهب اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في مصر، نشاطه الصباحي على الأسعار النهائية التي حققها في نهاية تعاملات يوم الأربعاء.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في سوق الصاغة، 17880 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات

أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)



سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 2554 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 2235 جنيها.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 1915 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 1490 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر- بيع



بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2531 جنيهًا.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2215 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1898 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1476 جنيهًا.