شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «دانة غاز» يناقش فرص أعمال جديدة 26 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «دانة غاز» أن مجلس إدارتها سينعقد يوم 26 سبتمبر /أيلول الجاري لمناقشة فرص أعمال جديدة للشركة، إلى جانب مناقشة تقرير عن خطط تمويل الشركة.

كما سيتم بحث تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، والمصادقة على البيانات المالية للربع الثاني لعام 2023، وتقرير عن سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر والإمارات.

وأضافت الشركة أن الاجتماع سيبحث تقرير عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم، ومسائل روتينية أخرى.