شكرا لقرائتكم خبر عن تعيينات جديدة في مجلس إدارة «الخليج للملاحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الخليج للملاحة» القابضة أن مجلس إدارة الشركة وافق على تعيين مهرة عيسى آل علي، عضو مجلس إدارة جديداً في الشركة، وانتخاب محمد عبد الرحمن أميري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

كما تمت الموافقة على تعيين د. عبد الرحمن العفيفي ومحمد عبد الرحمن أميري ومازن جابر الدهماني، أعضاء لجنة التدقيق.

ووافق مجلس الإدارة أيضاً على تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت وهم د. عبد الرحمن العفيفي وخليفة سيف المحيربي ومهرة عيسى آل علي.

كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة الفرص الاستثمارية والخطط التوسعية إلى جانب أمور روتينية أخرى.