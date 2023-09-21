شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك قرب 1930 دولاراً للأونصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماسكت أسعار الذهب خلال التداولات المبكرة، الخميس، بعد تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة. وتراجعت العقود الفورية 0.11% إلى 1928.4 دولار للأونصة، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.96% لتصل إلى 1948.25 دولار للأونصة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، الأربعاء مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة، قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.

وكانت أسعار الذهب في المعاملات الفورية سجلت 1942.80 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1964.40 دولار للأوقية.

(وكالات)