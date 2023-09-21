شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«بالمز الرياضية» تجدد عقد خدمات بـ403 ملايين درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «سيكيوريجارد ميدل است»، لصناعة الأمن الخاص، والتابعة لشركة بالمز الرياضية، عن فوزها بتجديد عقد لخدمات أمن الموقع لشركة طاقة بارزة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بقيمة 403.5 مليون درهم، حيث يمتد هذا العقد على مدى أربع سنوات مع إمكانية تمديده لمدة عامين إضافيين في حالة نالت الخدمات رضا الشركة العميلة، مما يعزز شراكة «سيكيوريجارد ميدل است» لمدة ست سنوات مع الشركة المتعاقدة.

وبموجب التمديد الجديد للعقد، ستقوم «سيكيوريجارد ميدل است»، بنشر فريق يضم أكثر من 2000 حارس أمني خاص من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية والذين سيعملون بدورهم على حماية مختلف المرافق والمناطق والمواقع التابعة للشركة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. كما ستغطي الخدمات الأمنية الشاملة للشركة المراقبة اليقظة والتحكم في آلية الوصول إلى المواقع وإدارة المخاطر وإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ لمجموعة واسعة من مواقع الشركة.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: «فوزنا بتجديد هذا العقد يأتي في إطار التزامنا المستمر لنمو الشركة وشراكتها طويلة الأمد والمحافظة على تنمية حصتنا السوقية في قطاع خدمات الأمن الخاص في دولة الإمارات».

ويعزز هذا العقد مكانة شركة «سيكيوريجارد ميدل است» باعتبارها المزود المفضل للخدمات الأمنية الخاصة في الإمارات، ويدعم رؤية الشركة الاستراتيجية للتوسع التشغيلي في جميع أنحاء الإمارات، ووضع معيار جديد للتميز في تلك الصناعة.

وأضاف درويش: «تقوم شركة بالمز الرياضية بوضع خطط لتسريع وتوسيع استثماراتها في الشركات التابعة لها وقطاع خدماتها. وندرس حالياً زيادة رأسمالنا خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى 165 مليون درهم».

وكانت شركة بالمز الرياضية قد استحوذت بالكامل على شركة «سيكيوريجارد ميدل است»، في صفقة قيمتها 300 مليون درهم في يونيو الماضي، مما يدل على تفاني الشركة الثابت في توسيع نطاق وجودها في العالم الديناميكي للخدمات الأمنية.