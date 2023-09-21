شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر «سوق دبي» يواصل التألق قرب 4200 نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل سوق دبي المالي الصعود في جلسة، الخميس بنسبة 0.8% إلى 4173 نقطة، على وقع مزيد من عمليات الشراء بقيادة «إعمار العقارية» التي واصل سهما التحليق إلى مستوى 7.67 درهم، بعد ارتفاعه 2.4%. وارتفع سهم «دبي الإسلامي» % إلى 5.77 درهم، كما ارتفع «دبي المالي» 3% إلى 1.67 درهم و«مصرف عجمان» 1.8% عند 2.27 درهم و«إعمار للتطوير» 0.5% إلى 7.11 درهم.

وشهد السوق في أول ساعة من عمر التداولات سيولة قدرها 185 مليون درهم على عدد 58 مليون سهم.

وفي جلسة الأربعاء، قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.56% إلى مستوى 4138.4 نقطة وسط أداء قوي لأسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير»، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي عند مستوى 9822.56 نقطة.