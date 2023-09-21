شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الأول يحصل على شهادة التميز من معهد تشارترد أكبر هيئة مهنية في العالم في مجال المشتريات والتوريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - البنك السعودي الأول واحد من أكبر البنوك في المملكة، حقق إنجازًا بارزًا بحصوله على شهادة التميز من قبل معهد تشارترد الدولي التي تعتبر أكبر هيئة مهنية في العالم في مجال المشتريات والتوريد. تمثل هذه الشهادة تفاني "الأول" والتزامه بالممارسات المهنية العالية، حيث اجتازوا موظفو "الأول" تقييمًا صارمًا يتعلق بالاحتيال والفساد والرشوة ودورة مكثفة في مجال المشتريات والتوريد.



وصرحت غادة الجربوع، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأول: "هذه هي الشهادة الثانية التي نحصل عليها هذا العام من من قبل معهد تشارترد الدولي، حيث نسعى إلى التميز في جميع اجراءات المشتريات لدينا، تعكس هذه الشهادة الاجتهاد الذي قام به فريق المشتريات لدينا في تحقيق هذا الإنجاز وأشكرهم على العمل الجاد الذي قدموه. إن هذه الشهادة تشجعنا على المضي قدمًا في رحلتنا نحو تقديم خدمات متميزة وتحقيق أهدافنا المستقبلية. نتطلع إلى مستقبل مشرق حيث سنستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات والتميز."



وقال سام اتشامبونغ، المدير الإداري لمعهد تشارترد الدولي: "الأول هو مؤسسة قوية في المنطقة يقوم بكل ما يلزم ليضمن أن الممارسات الأخلاقية عالية، ويعرف الموظفون مخاطر الرشوة والفساد والمعايير الأخلاقية."

وأضاف: "الأخلاق العالية مهمة للمستثمرين وأصحاب المصلحة وللموظفين الذين يرغبون بالعمل لدى جهات تتمتع بمعايير قوية. لذا أود أن أهنئ "الأول" على حصول موظفيه لهذا التدريب الصارم والشامل ونجاحهم فيه."



معهد تشارترد الدولي يقدم تعليم وإرشادات للجهات التي تهتم بالممارسات غير الأخلاقية في مجال سلاسل التوريد الخاصة بها، ليتمكن الأفراد والمنظمات من تنمية مهاراتهم ومعرفتهم وفي النهاية إظهار التزامهم بالممارسات الأخلاقية. تُدرج الجهات التي تحقق شهادة التميز في سجل معهد تشارترد الذي يشمل مجموعة متنوعة من القطاعات والمنظمات حول العالم.

