شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات وقود السفن في الفجيرة خلال أغسطس لأعلى مستوى في 8 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات، أن مبيعات وقود السفن في الفجيرة، حيث ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية شهور خلال أغسطس/ آب، رغم أن الكميات ظلت أقل على أساس سنوي.

وتوفر مبيعات وقود السفن في الفجيرة مقياساً لمعنويات سوق الشحن في الشرق الأوسط.

وبلغت مبيعات وقود السفن في أغسطس، باستثناء زيوت التشحيم، 677503 أمتار مكعبة تعادل نحو 671 ألف طن بزيادة 2.7 في المئة على أساس شهري ولكن بانخفاض 6.3 في المئة عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقاً لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها «ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس» لبيانات الطاقة. (رويترز)