شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تمسك المركزي الأمريكي بالتشديد النقدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مقتفية أثر وول ستريت، التي تكبدت خسائر الليلة الماضية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول وقبل قرارات أخرى بشأن أسعار الفائدة من البنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك المركزي النرويجي وبنك إنجلترا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8 %.

وهبطت القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية مثل التعدين والطاقة بأكثر من واحد % لكل منهما، مما أدى إلى خسائر مبكرة مع انخفاض أسعار المعادن والنفط مقابل ارتفاع الدولار.

وثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أمس الأربعاء كما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل التوقعات للاقتصاد بالرفع مع التحذير من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.

وانخفض المؤشر ناسداك 1.5 % عند الإغلاق.

وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 % قبل قرار بنك إنجلترا بشأن ما إذا كان سيوقف سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة التي بدأت في ديسمبر 2021 بعد أن أظهرت بيانات أمس الأربعاء انخفاض التضخم على نحو غير متوقع.

