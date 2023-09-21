شكرا لقرائتكم خبر عن «تام التنموية» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك الأول بـ25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تام التنموية اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع البنك السعودي الأول بقيمة 25 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ الحصول على التمويل 1445-03-05 الموافق 2023-09-20، فيما تبلغ مدة التمويل 12 شهرا.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة التسهيلات، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل تسهيل التمويل قصير الأجل (عند الحاجة) وتسهيلات الضمانات البنكية

