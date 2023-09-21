شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تبحث رفع سعر الفائدة في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المحتمل أن يرفع البنك المركزي الفلبيني سعر الفائدة في نوفمبر المقبل، بحسب ما أشار إليه محافظ البنك المركزي، إيلي ريمولونا، بعد أن رفع صناع السياسة توقعات التضخم بشأن العام الحالي والتالي أيضا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، عن ريمولونا قوله في مؤتمر صحفي، إن "رفع سعر الفائدة هو أمر مطروح خلال شهر نوفمبر، وسيتوقف حجمه على البيانات الواردة"، وذلك في إشارة إلى التضخم الذي تسارع ليصل إلى 5.3% في شهر أغسطس الماضي، بعد انخفاض استمر لمدة ستة أشهر.

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وقال: "إننا على استعداد لجمع الأموال إذا كانت صدمات العرض كبيرة بما فيه الكفاية". ويوضح ريمولونا: "لذا، فإذا رفعنا سعر الفائدة في نوفمبر، أتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند هذا المعدل خلال مطلع العام المقبل".

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة غير مطروح في عام 2023.