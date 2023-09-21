شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 5% لتصل إلى 30% لمواجهة التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزي التركي زيادة كبيرة أخرى في معدلات الفائدة، الخميس، متماشيا مع التوقعات، وهو ما يعكس الحاجة الملحة بين المسؤولين لمواجهة التضخم المتفشي واستعادة ثقة الأسواق.

وحسب موقع سكاى نيوز، أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها منذ قليل، بقيادة حفيظة أركان، رفع أسعار الفائدة إلى 30 بالمئة، وتأتي الزيادة البالغة 5 بالمئة في أعقاب زيادة قوية قدرها 7.5 بالمئة الشهر الماضي والتي تجاوزت جميع التوقعات.

وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة.

ويأتي قرار البنك المركزي التركي، بعد يوم من اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق 5.25- 5.50 بالمئة، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.