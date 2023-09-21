شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.76% خلال ثالث أسبوع فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 20080.57 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3828.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5675.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 24219.13 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 5.16% ليغلق عند مستوى 5410.45 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 42.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 858.2 مليار جنيه إلى 898.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.7%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.7 مليار جنيه إلى 259.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.118 تريليون جنيه إلى 1.158 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.5%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.469 مليار ورقة منفذة على 434 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.596 مليار ورقة منفذة على 359 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 96.96% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.04%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 990.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 182.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.8 مليار جنيه، بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 146.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 11.3 مليار جنيه بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 329.8 ألف عملية.