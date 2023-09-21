شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تطلب قباطنة خبراء للانضمام إلى 1515 من طياري الـ A380 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت طيران الإمارات طياري «إيرباص» من ذوي الخبرة برتبة قبطان، إلى التقدم بطلباتهم للالتحاق بالناقلة، بموجب برنامج القباطنة المباشر «Direct Entry Captains» لقيادة أسطولها من طائرات «الإيرباص A380». وتنظم طيران الإمارات حملات توظيف على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه توسيع أسطولها من الطائرات ذات الجسم العريض واستمرار طفرة الطلب على السفر الجوي عبر شبكتها العالمية.

وتنظم طيران الإمارات برنامج الالتحاق كقبطان المخصص للقباطنة ذوي المهارات الفنية، والذين لديهم ما لا يقل عن 3000 ساعة طيران على طائرات «الإيرباص» الحديثة ذات الجسم العريض مثل A330 وA340 وA350 وA380. كما ينبغي أن يكون لدى المرشحين ما لا يقل إجماليه عن 7000 ساعة طيران على طائرات متعددة الأطقم ومتعددة المحركات، إضافة إلى استيفاء معايير الأهلية الأخرى.

الحياة على ارتفاع 35 ألف قدم

يجد طيارو طيران الإمارات المحترفون أن قيادة أسطول الناقلة أمر ممتع وحافل بالفرص والإثارة. ويلتحق المنضمون الجدد بمجتمع مكون من 4200 فرد من طاقم غرفة القيادة، الذين يفخرون بقيادة أسطول الناقلة، بمن فيهم 1515 من طياري «A380»، ويعد أسطول طيران الإمارات من بين الأحدث والأكثر تطوراً في العالم، ويتكون حالياً من 260 طائرة جميعها من طائرات الجسم العريض «الإيرباص A380» و«البوينغ 777». وسوف تبدأ الناقلة في استلام طائرات «الإيرباص A350»، اعتباراً من منتصف 2024، وطائرات «البوينغ 777-9» في عام 2025. كما يستمتع طيارو طيران الإمارات أيضاً بالإثارة والمغامرة أثناء الطيران عبر واحدة من أكثر شبكات الخطوط الجوية شمولاً وتنوعاً، والتي تغطي القارات الست.

تدريب مستمر

تواصل طيران الإمارات الاستثمار بشكل سليم في مناهج وبرامج مبتكرة لتدريب الطيارين، حيث تضم منشأتها الحالية 10 أجهزة طيران تشبيهي (سميوليتر) كاملة الحركة لطائرات «الإيرباص A380» و«البوينغ 777». ويقدّم برامج طيران الإمارات التدريبية التي تتميز ببيئة مصممة خصيصاً، مدربون ذوو خبرة عالية. ومن المقرر أن تفتتح الناقلة منشأة تدريب الطيارين الجديدة ذات التقنية العالية، والتي تبلغ كلفتها 135 مليون دولار في مارس/آذار 2024. وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة 63,300 قدم مربعة، وتوفر قدرة تدريب إضافية بنسبة 54%، حيث ستضم 6 أجهزة طيران تشبيهي كاملة أخرى، للطائرات من طرازي الإيرباص A350 والبوينغ 777-9، التي ستنضم إلى أسطول طيران الإمارات في الأعوام القليلة المقبلة. ويتمتع الطيارون أيضاً بإمكانية الانخراط في مجموعة من برامج التدريب غير الفنية في كلية الإمارات للطيران وجامعة الإمارات للطيران.