شكرا لقرائتكم خبر عن «نيو» تصدر أول هاتف يعمل بنظام «أندرويد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت العلامة التجارية الصينية للسيارات الكهربائية «نيو»، الخميس، هاتفاً ذكياً يعمل بنظام «أندرويد»، والذي تتوقع الشركة أن يشتريه ما لا يقل عن نصف مستخدميها، حسب ما صرّح الرئيس التنفيذي ويليام لي لشبكة «سي إن بي سي» في مقابلة حصرية قبل إطلاق الهاتف.

وقال لي: «إن الهاتف، الذي يتراوح سعره من نحو 900 دولار و1000 دولار، هو جهاز يعمل بنظام أندرويد وهو أرخص بنحو 150 دولاراً مقارنة بهاتف هواوي المشابه».

وأضاف: إن من نصف مستخدمي سيارات «نيو» يستخدمون هواتف «آيفون»، بينما يستخدم النصف الآخر هواتف «أندرويد».

وتابع: «أعتقد أن هذا الجزء من المستخدمين من المرجح جداً أن يستخدم هذا الشكل الجديد من الجهاز عندما يغيرون هواتفهم»، مشيراً إلى الأداء العام للهاتف وإمكانية شبكه بسيارات نيو». (وكالات)