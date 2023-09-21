شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسكو» تستحوذ على «سبلانك» مقابل 28 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «سيسكو»: «إنها استحوذت على شركة برمجيات الأمن السيبراني سبلانك مقابل 157 دولاراً للسهم، في صفقة نقدية تبلغ قيمتها حوالي 28 مليار دولار».

وتم إيقاف أسهم «سبلانك» عن التداول عند 119.59 دولارللسهم. وخسرت الشركة 4% في تداول ما قبل السوق.

وقال تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو»، في بيان: بدءاً من اكتشاف التهديدات والاستجابة لها وحتى التنبؤ بالتهديدات والوقاية منها، سنساعد في جعل المؤسسات من جميع الأحجام أكثر أمانا ومرونة.

و«سبلانك» هي شركة للأمن السيبراني تساعد المؤسسات على مراقبة بياناتها وتحليلها لتقليل مخاطر الاختراقات وحل المشكلات الفنية بشكل أسرع. (وكالات)