شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية تتراجع 20 ألف طلب في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بمقدار 20 ألف طلب إلى 201 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 16 سبتمبر. وكانت التوقعات تشير إلى صعودها لـ224 ألفاً.

وتم تعديل مستوى الأسبوع السابق صعوداً بمقدار 1000 طلب من 220 ألفاً إلى 221 ألفاً.

وبلغ المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع 217 ألفاً، بانخفاض قدره 7750 عن المتوسط المنقح للأسبوع السابق.

وتم تعديل متوسط الأسبوع السابق بزيادة 250 نقطة من 224500 إلى 224750. (وكالات)